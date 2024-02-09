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В ЦСКА прокомментировали возможный уход Виктора Давилы

В ЦСКА прокомментировали возможный уход Виктора Давилы
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Директор по связям московского ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал интерес к чилийскому игроку армейцев Виктору Давиле со стороны мексиканской «Америки», о котором сообщал «Чемпионат».

«Да, к Давиле был конкретный интерес. Но Виктор присоединился к ЦСКА только в конце августа, и, пожалуй, только сейчас можно считать, что процесс адаптации пройден. У игрока состоялся разговор с Романом Юрьевичем, тренерским штабом — в клубе на Давилу рассчитывают. Игрок это принял и воодушевился, поэтому на поступившие предложения последовал отказ», — написал Брейдо в своём телеграм-канале.

26-летний футболист является воспитанником чилийского «Уачипато», откуда потом перебрался в мексиканскую «Некаксу». Уже потом в Мексике поиграл за «Пачуку» и «Леон». А нынешним летом, по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 5 млн перебрался в армейский клуб.

В сезоне-2023/2024 Давила сыграл за красно-синих 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. При этом его рыночная стоимость составляет € 5,5 млн.

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