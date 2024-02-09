Защитник «Зенита» Караваев оценил прогресс «Краснодара» в нынешнем сезоне РПЛ

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев высказался о прогрессе футбольного клуба «Краснодар» в сезоне-2023/2024. Напомним, «быки» являются главным конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионский титул Российской Премьер-Лиги.

«Краснодар» всегда неплохо выступал. Развиваются, нашли «химию», тренер хороший, футболисты прогрессируют, причём молодые. Это немаловажно, когда и результат в команде делают молодые футболисты. Тот же Кривцов, Волков, Черников», — сказал Караваев в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, на зимний перерыв «Зенит» ушёл на втором месте в турнирной таблице чемпионата России. Команда Сергея Семака набрала 36 очков в 18 матчах, что на два очка меньше, чем у лидера — «Краснодара».