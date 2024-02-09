Виталий Дьяков: правило синих карточек — это не то, что нужно футболу

Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков высказался о своём отношении к появлению в футболе синей карточки. На днях стало известно, что новый вид дисциплинарного наказания может быть введён в ближайшее время. Синяя карточка будет показываться футболистам за преднамеренный фол или проявление несогласия с официальным представителем матча. После этого игроки будут удаляться с поля на 10 минут.

«Со временем футбол эволюционировал. Какие-то правила появлялись. Например, правило для вратарей не брать мяч в руки после передачи ногой. Это правило прижилось и пошло в плюс для футбола. Но синяя карточка — это вопрос. Мы видим ту же систему VAR, которую ввели несколько лет назад. Мне кажется, что вопросов стало только больше. Очень часто судьи ошибаются. Сама синяя карточка пусть тестируется, конечно, но я надеюсь, что это правило нигде не приживётся. Есть жёлтая карточка, есть красная. По этим правилам футбол живёт много лет, и вводить какую-то синюю карточку, которая будет временно удалять игрока на 5-10 минут — это не то, что нужно футболу. Что-то изобретать здесь не вижу смысла», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Муценко.