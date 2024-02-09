Аленичев: увольнение Моуринью из «Ромы» для меня стало шоком

Бывший футболист Дмитрий Аленичев высказался о работе португальского специалиста Жозе Моуринью в итальянской «Роме».

«Не совсем справедливо уволили Моуринью из «Ромы»? Я согласен. Знаете, начальники, как говорится, заказывают музыку, но жалко, что даже не дали доработать сезон до конца. Было заметно, что Жозе нелегко, обойма нуждалась в усилении. Откровенно скажу, что составы «Ювентуса», «Милана» и «Интера» выглядят сильнее. То, что Моуринью уволили из «Ромы», для меня стало шоком. Так же, как и для него. Жозе – это по-прежнему большой и амбициозный тренер. Он три месяца до лета отдохнёт и вернётся в европейский топ-клуб»,– приводит слова Аленичева Metaratings.

Напомним, «Рома» объявила об увольнении Моуринью с поста главного тренера 16 января. Специалист возглавлял римский клуб с лета 2021 года. В сезоне-2021/2022 «Рома» под руководством Моуринью выиграла Лигу конференций. В сезоне-2022/2023 «волки» дошли до финала Лиги Европы.