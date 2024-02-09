Артета — о возможном продлении контракта с Жоржиньо: я доволен им, но решать не мне

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о возможном продлении трудового соглашения с полузащитником Жоржиньо.

«Я действительно доволен игрой Жоржиньо. Это всё, что я могу сказать на данный момент. Однако такими вопросами, как продление контракта, должно заниматься руководство команды во главе с Эду (спортивный директор «канониров». — Прим. «Чемпионата»). Жоржиньо обладает важной способностью влиять на ход любой игры, даже самой важной», — приводит слова Артеты журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Жоржиньо выступает за «Арсенал» с января прошлого года. В нынешнем сезоне полузащитник провёл за «канониров» 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.