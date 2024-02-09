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Семак прокомментировал информацию об интересе «Зенита» к Макарчуку

Семак прокомментировал информацию об интересе «Зенита» к Макарчуку
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о возможном переходе в клуб защитника «Сочи» Артёма Макарчука.

«Макарчук? Эта информация не имеет под собой основания. На сегодняшний день мы работаем в том составе, который у нас есть», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Ранее сообщалось, что «Зенит» заинтересован в переходе Артёма Макарчука и готов предложить за него € 5 млн.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 28-летний Артём Макарчук провёл 17 матчей. Также на его счету две игры в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился. По информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Артёма Макарчука составляет € 2,5 млн.

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