Андрей Аршавин прокомментировал возможный переход Макарчука в «Зенит»

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал возможный переход защитника «Сочи» Артёма Макарчука в стан сине-бело-голубых.

«Ничего хорошего на этот счёт не думаю. Считаю, что «Зениту» надо обращать внимание на топовых футболистов и брать их. Если их брать не надо, то пускай выходит тот же Матвей Бардачёв. Если что, он сыграет вместо Дугласа Сантоса. То время, которое у него будет, он способен сыграть», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Напомним, ранее сообщалось, что «Зенит» интересовался Макарчуком и до того, однако такой трансфер ослабит «Сочи» в борьбе за сохранение прописки в РПЛ, поэтому сине-бело-голубые отказались от такого перехода. При этом, по последним данным, сочинцы вскоре усилятся защитником Яхьёй Аттийят-аллахом, из-за чего сине-бело-голубые вновь заинтересовались Артёмом и готовы предложить за него € 5 млн.

Макарчук в нынешнем сезоне провёл 19 матчей во всех турнирах, где голевыми действиями не отметился. При этом, по информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Артёма составляет € 2,5 млн.