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«Есть о чём подумать». Защитник «Зенита» Караваев — о поражении от «Аль-Райяна»

«Есть о чём подумать». Защитник «Зенита» Караваев — о поражении от «Аль-Райяна»
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Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев прокомментировал поражение в контрольном матче с катарским «Аль-Райяном» (2:4).

Товарищеские матчи (клубы) - 2024
09 февраля 2024, пятница. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
2 : 4
Аль-Райян
Ар-Райян, Катар
0:1 Сутормин – 48'     0:2     1:2 Коваленко – 58'     1:3     2:3 Сергеев – 74'     2:4    
Удаления: Сутормин – 89' / нет

«Первый тайм, считаю, провели неплохо, владели инициативой. Не хватало только забитого мяча. А после перерыва не хватило концентрации — грубейшие ошибки и, к сожалению, счёт не в нашу пользу. Естественно, есть о чём подумать, потому что говорили, что на второй тайм нужно выходить сконцентрированно, но в итоге сразу пропустили быстрый гол.

Можно ли сказать, что ошибки были связаны с усталостью? Дело не в усталости, нет, вполне нормальный рабочий график. Тем более через два дня на третий вполне хорошо играть. Просто концентрация и внимание.

Считаю, что после забитых мячей мы заиграли, появились моменты, мы забили. Но опять же должны начинать так тайм. Не пропускать, а самим создавать моменты и забивать», — приводит слова Караваева официальный сайт «Зенита».

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