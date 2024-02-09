«Есть о чём подумать». Защитник «Зенита» Караваев — о поражении от «Аль-Райяна»

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев прокомментировал поражение в контрольном матче с катарским «Аль-Райяном» (2:4).

«Первый тайм, считаю, провели неплохо, владели инициативой. Не хватало только забитого мяча. А после перерыва не хватило концентрации — грубейшие ошибки и, к сожалению, счёт не в нашу пользу. Естественно, есть о чём подумать, потому что говорили, что на второй тайм нужно выходить сконцентрированно, но в итоге сразу пропустили быстрый гол.

Можно ли сказать, что ошибки были связаны с усталостью? Дело не в усталости, нет, вполне нормальный рабочий график. Тем более через два дня на третий вполне хорошо играть. Просто концентрация и внимание.

Считаю, что после забитых мячей мы заиграли, появились моменты, мы забили. Но опять же должны начинать так тайм. Не пропускать, а самим создавать моменты и забивать», — приводит слова Караваева официальный сайт «Зенита».