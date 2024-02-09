Стала известна сумма, за которую «Гремио» сможет выкупить Ду Кейроса у «Зенита»

«Гремио» сможет приобрести полузащитника «Зенита» Ду Кейроса на постоянной основе за € 6 млн. Об этом сообщает журналист Диого Росси в соцсети Х (ранее Twitter). Напомним, ранее появилась информация, что хавбек сине-бело-голубых в ближайшее время перейдёт в бразильский клуб на правах шестимесячной аренды.

Ду Кейрос выступает за «Зенит» с лета прошлого года. Футболист перебрался в стан петербуржцев из «Коринтианса» на правах свободного агента.

В нынешнем сезоне полузащитник провёл за сине-бело-голубых 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с петербургским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 3 млн.