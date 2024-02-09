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Сергей Семак прокомментировал решение Ду Кейроса покинуть «Зенит»

Сергей Семак прокомментировал решение Ду Кейроса покинуть «Зенит»
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о возможном переходе полузащитника команды Ду Кейроса в бразильский «Гремио».

«Ду Кейрос? Мы учитываем пожелания самого игрока. Он достаточно молод. Ему надо играть. Сейчас все наши игроки в строю, травмированных нет. Центр поля укомплектован. У нас есть кем заменить», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Ду Кейрос выступает за «Зенит» с лета прошлого года. В нынешнем сезоне полузащитник провёл за сине-бело-голубых 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с петербургским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 3 млн.

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