Сергей Семак прокомментировал решение Ду Кейроса покинуть «Зенит»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о возможном переходе полузащитника команды Ду Кейроса в бразильский «Гремио».

«Ду Кейрос? Мы учитываем пожелания самого игрока. Он достаточно молод. Ему надо играть. Сейчас все наши игроки в строю, травмированных нет. Центр поля укомплектован. У нас есть кем заменить», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Ду Кейрос выступает за «Зенит» с лета прошлого года. В нынешнем сезоне полузащитник провёл за сине-бело-голубых 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с петербургским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 3 млн.