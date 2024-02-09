Смолов ответил, посоветовал ли бы сейчас Тюкавину уехать в зарубежный чемпионат

Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов высказался о возможных вариантах продолжения карьеры одноклубника Константина Тюкавина.

«Посоветовал бы я сейчас уехать Тюкавину? На данный момент, наверное, нет. Он только закрепился в стартовом составе, прогрессирует. «Динамо» стало сильнее, команда находится в борьбе за высокие места. Думаю, он сам хочет что-то выиграть с «Динамо».

Плюс, как показывает пример Арсена [Захаряна], достаточно большой разрыв с точки зрения сопротивления между РПЛ и европейскими чемпионатами. Мне кажется, Тюкавину нужно стать более уверенным и ещё набраться здесь опыта», — сказал Фёдор Смолов в видео на YouTube-канале Cappuccino&Catenaccio Show.

21-летний Константин Тюкавин является воспитанником московского «Динамо».