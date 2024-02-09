Смолов: иногда мне не хватает спортивной злости

Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов высказался о своих слабых сторонах как профессионального футболиста.

«Да, где-то не хватает спортивной злости. Об этом говорил ещё мой первый тренер. Думаю, ещё проблема характера возникла на фоне нежелания преодолевать трудности на начальном этапе карьеры. Это всё началось с «Фейеноорда», потом аренды. Можно говорить, что это поиск себя как футболиста, но с другой стороны — это нежелание преодолевать какую-то трудную ситуацию», — сказал Смолов в видео на YouTube-канале Cappuccino&Catenaccio Show.

В нынешнем сезоне нападающий провёл за бело-голубых 21 матч во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами. Контракт Смолова с московским клубом действует до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 2,8 млн.