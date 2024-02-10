36-летний экс-игрок «Интера» отметился уникальным достижением

Итальянский полузащитник «Салернитаны», ранее выступавший за «Интер», «Ювентус» и ряд других клубов Серии А, Антонио Кандрева достиг уникального достижения в рамках чемпионата Италии, сообщает Opta Sport.

По информации источника, итальянский игрок стал самым возрастным среди всех полузащитников пяти ведущих европейских лиг, кому покорилась отметка в пять и более голов и пять и более голевых передач в текущем сезоне.

Отметим, итальянский ветеран стал автором результативной передачи в матче с «Эмполи» в рамках 24 тура Серии А. Теперь в активе Кандревы пять забитых мячей и столько же ассистов в нынешнем розыгрыше Серии А. Также на счету Кандревы один гол в Кубке Италии в этом сезоне.

28 февраля Антонио Кандреве исполнится 37 лет. В «Салернитану» футболист перебрался летом позапрошлого года из «Сампдории». Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 1,5 млн.

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