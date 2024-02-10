«Манчестер Сити» — «Эвертон»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 15:30

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Сегодня, 10 февраля, состоится матч 24-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Эвертон». Игра пройдёт на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступит Джон Брукс. Игра начнётся в 15:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 22 игр в АПЛ «Манчестер Сити» набрал 49 очков и занимает второе место. В свою очередь, после 23 туров чемпионата Англии «Эвертон» заработал 19 очков и расположился на 18-й строчке.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги команды уже встречались в 19-м туре. В той встрече подопечные Гвардиолы одержали победу со счётом 3:1.

В минувшем сезоне команды встречались дважды. В первом круге «Манчестер Сити» и «Эвертон» сыграли вничью со счётом 1:1. Во втором круге «горожане» обыграли «ирисок» со счётом 3:0.