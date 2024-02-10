Осуждённый за разжигание расовой ненависти Юсеф Аталь перешёл в «Адана Демирспор»

Правый защитник Юсеф Аталь, ранее выступавший за французскую «Ниццу», перешёл в турецкий клуб «Адана Демирспор». Об этом сообщает официальный сайт «Ниццы».

Подробности этой сделки не разглашаются. Аталь выступал в составе французского клуба с 2018 года.

Напомним, в начале минувшего января футболист был приговорён к условному заключению сроком на восемь месяцев за разжигание расовой ненависти в социальных сетях. Кроме того, Аталя обязали выплатить штраф в размере € 45 тыс.

14 октября 2023 года Аталь опубликовал видео с призывом устроить «чёрный день для евреев». Позже он удалил это сообщение и попросил прощения. Несмотря на это, «Ницца» отстранила его от тренировок и игр за клуб. Также Аталь подвергся санкциям в виде семиматчевой дисквалификации.