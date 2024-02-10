Почеттино: Ходжсон добьётся успеха с «Пэлас». Надеюсь, что после нашей игры

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о «Кристал Пэлас» в преддверии встречи 24-го тура английской Премьер-лиги. Матч состоится в понедельник, 12 февраля. Начало игры — в 23:00 по московскому времени.

«Рой Ходжсон — мой друг, я восхищаюсь им, и он невероятный тренер. Он действительно хорошо работает, и, конечно, в футболе сейчас, когда ты проигрываешь одну или две игры подряд, всегда возникает давление. Но я не сомневаюсь, что он добьётся успеха с «Пэлас». Я надеюсь, что после нашей игры.

Но для нас это будет сложно, потому что, как всегда, у нас есть несколько игроков, страдающих от травм. Конечно, у них выбыли два очень хороших игрока (Эберечи Эзе и Майкл Олисе. — Прим. «Чемпионата»), но я думаю, что у них есть команда, которая может справиться с этой ситуацией», — приводит слова Почеттино официальный сайт «Челси».