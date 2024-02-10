Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Лас-Пальмас — Валенсия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стало известно, когда «Гремио» объявит о трансфере легионера «Зенита» Ду Кейроса

Стало известно, когда «Гремио» объявит о трансфере легионера «Зенита» Ду Кейроса
Комментарии

Полузащитник петербургского «Зенита Ду Кейрос в ближайшее время перейдёт в «Гремио». Об этом сообщает Gremio TimeLine.

По сведениям источника, Ду Кейрос уже вылетел в Бразилию для завершения перехода в «Гремио». Клубы обменялись необходимыми документами. О трансфере объявят в начале новой недели.

Напомним, ранее появилась информация, что полузащитник «Зенита» Ду Кейрос перейдёт в бразильский «Гремио» на правах аренды. В нынешнем сезоне Ду Кейрос принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

Материалы по теме
Стала известна сумма, за которую «Гремио» сможет выкупить Ду Кейроса у «Зенита»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android