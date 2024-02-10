Кураньи: возможно, мой сын когда-то сыграет за «Динамо»

Бывший форвард московского «Динамо» Кевин Кураньи рассказал о любви к своему бывшему клубу. Также немец допустил, что его сын Карло когда-то сыграет в составе бело-голубых.

«Я люблю «Динамо». Моё время здесь было чудесным. Всегда, когда я прилетаю в Москву, стараюсь увидеться с кем-то из клуба, поучаствовать в активностях. Я слежу за результатами команды, просматриваю обзоры матчей, целиком смотреть игры получается не всегда. Я всегда знаю, как идут дела у «Динамо».

Мой сын Карло сейчас играет за молодёжную команду «Штутгарта». Как оценю перспективы сына? Надеюсь, что он станет профессиональным футболистом и превзойдет мою карьеру. Может быть, он тоже когда-то сыграет за московское «Динамо», – приводит слова Кураньи «Матч ТВ».

Напомним, Кевин Кураньи выступал за московское «Динамо» с 2010 по 2015 год. За российский клуб немецкий нападающий провёл 123 матча и забил 50 мячей.