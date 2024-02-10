Гендир «Баварии»: откуда у спонсоров Суперлиги столько денег? Разве они Скрудж Макдак?

Генеральный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дрезен подверг критике инициативу компании A22 Sports Management по созданию Европейской Суперлиги.

«Для нас Суперлига не является альтернативой. Наша позиция неопровержима. Меня даже раздражают их разговоры о том, что они хотели бы видеть «Баварию» в своих рядах. Это свидетельствует о том, что они не сильно уважают футбол. Я могу сказать очень отчётливо: мюнхенской «Баварии» не будет в Суперлиги.

И я не понимаю, откуда должно взяться столько миллиардов евро, ведь все свои матчи Суперлига должна транслировать по широковещательному телевидению. Я нахожу это крайне подозрительным. Разве у них есть где-нибудь тайная сокровищница с деньгами, как у Скруджа Макдака? Даже если бы она и была, то нам всё равно. На мой взгляд, Суперлига по-прежнему остаётся несбыточной мечтой», — приводит слова Дрезена Die Welt.

Напомним, ранее был представлен формат Суперлиги, согласно которому в ней будут принимать участие 64 клуба, поделённые на три лиги. В каждой из лиг соревнования будут проходить в две стадии — это «этап лиг» и «этап плей-офф». Старт нового турнира запланирован на 2025 год. На данный момент в состав участников Суперлиги входят только «Реал» и «Барселона».