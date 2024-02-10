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Анчелотти ответил на вопрос о продлении контракта Крооса

Анчелотти ответил на вопрос о продлении контракта Крооса
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о возможном продлении контракта с полузащитником команды Тони Кроосом. Итальянский специалист дал понять, что будущее немца в стане «сливочных» зависит от решения самого футболиста.

««Это только он решает. Это зависит от Тони. Он примет решение в нужный момент и наилучшим образом, я уверен», — приводит слова Анчелотти журналист Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Напомним, Тони Кроос выступает за мадридский «Реал» с 2014 года. За это время немецкий футболист выиграл с мадридцами 21 трофей, в том числе четыре кубка Лиги чемпионов УЕФА. В текущем сезоне полузащитник провёл за «сливочных» 30 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и семью результативными передачами. Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня этого года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость немца в € 14 млн.

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