«Балтика» — «Арсенал»: стартовые составы команд на контрольный матч
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В контрольном матче встретятся калининградская «Балтика» и тульский «Арсенал». Команды будут играть в Белеке (Турция). Встреча пройдёт в формате из трёх таймов по 45 минут. Начало матча — в 16:00 по московскому времени.
Товарищеские матчи (клубы) - 2024
10 февраля 2024, суббота. 16:00 МСК
Балтика
Калининград, Россия
Не начался
Арсенал Т
Тула, Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Стартовые составы команд:
«Балтика»: Латышонок, Жиров, Кузьмин, Фернандес, Фамейе, Ковалёв, Бистрович, Пряхин, Радмановац, Андраде, Капленко.
«Арсенал»: Кокарев, Ботака, Коротков, Вакулич, Карамарко, Ткачёв, Левин, Кайнов, Зуев, Шевченко, Бахар.
«Балтика» занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Сергея Игнашевича набрала 13 очков за 18 матчей. «Арсенал» находится на пятой строчке в турнирной таблице Мелбет Первой лиги, заработав 35 очков за 20 игр.
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