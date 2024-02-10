Экс-игрок «Ювентус» Буффон: отсутствие победы в Лиге чемпионов не является раной для меня

Бывший вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон заявил, что он не испытывает чувства грусти из-за того, что ни разу в своей карьере не выиграл Лигу чемпионов.

«Лига чемпионов никогда не была для меня раной, для меня этот турнир являлся стимулом для того, чтобы каждый город бороться за что-то крайне важное.

Если говорить в общем, то мне так жаль партнёров по команде, руководителей и болельщиков, которые ждут этого кубка почти тридцать лет. Для меня игра в Лиге чемпионов уже была радостью, победа в ней замкнула бы круг, но мне всё равно», — приводит слова Буффона официальный сайт Альфредо Педуллы.

Напомним, итальянский голкипер три раза принимал участие в финальном матче Лиги чемпионов (сезон-2002/2003, сезон-2014/2015 и сезон-2016/17).