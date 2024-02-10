Иран обратился в ФИФА с просьбой отстранить Израиль от международных турниров

Федерация футбола Ирана (FFIRI) обратилась в ФИФА с просьбой отстранить сборные Израиля от международных турниров из-за операции в секторе Газа.

«Федерация направила письмо в ФИФА и потребовала бойкота израильского футбола. Иран обращается с призывом к ФИФА и входящим в неё национальным ассоциациям относительно бесчеловечных действий, осуществляемых в Палестине, и совершения военных преступлений в секторе Газа. Несомненно, немедленные действия ФИФА и футбольных ассоциаций станут символом реализации норм устава мирового футбольного сообщества в области социальной ответственности», — сообщает сайт федерации.

Напомним, ранее 12 ближневосточных стран выступили, чтобы отстранить сборную Израиля по футболу от соревнований из-за операции в секторе Газа: Палестина, Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ, Бахрейн, Ирак, Иордания, Кувейт, Ливан, Оман, Сирия, Йемен.