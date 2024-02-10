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Президент «Реала» Перес назвал свой клуб лучшим в мире

Президент «Реала» Перес назвал свой клуб лучшим в мире
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Президент «Реала» Флорентино Перес обратился к болельщикам мадридской команды на церемонии вручения памятных значков членам клуба.

«Реал» объединяет миллионы людей по всему миру. У нас свыше 550 млн подписчиков в социальных сетях. Мы сумели образовать большую семью.

«Реал» Мадрид — это чувство. Мы самая требовательная спортивная организация, убеждённая в том, что честная игра — это путь к победе.

Нужно оставаться единым целым и придерживаться всех наших ключевых ценностей. Всегда в основе команды – вы, сосьос (болельщики, которые считаются акционерами и владельцами футбольных клубов. — Прим. «Чемпионата»). Мы лучший клуб мира», — приводит слова Переса Marca.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

На данный момент «Реал» лидирует в испанской Примере. Подопечные Карло Анчелотти набрали 58 очков после 23 туров. «Сливочные» опережают ближайшего преследователя, «Жирону», — на два очка.

Турнирная таблица Примеры - 2023/2024
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