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Гвардиола прокомментировал победу «Манчестер Сити» над «Эвертоном»

Гвардиола прокомментировал победу «Манчестер Сити» над «Эвертоном»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о победе в матче 24-го тура АПЛ с «Эвертоном» (2:0).

Англия - Премьер-лига . 24-й тур
10 февраля 2024, суббота. 15:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
2 : 0
Эвертон
Ливерпуль
1:0 Холанд – 71'     2:0 Холанд – 85'    

«Это физически сильная команда, сложный соперник и невероятно организованная. В первом тайме мы читали их лучше.

В первом тайме наш язык тела был не очень хорошим. Нельзя играть в хороший футбол, если ты не настроен позитивно. Вы делаете всё возможное, когда вы позитивны, а когда вы начинаете жаловаться и грустить, это не работает. Мы поговорили в перерыве, и я сказал им: «Чего вы ожидаете, приехать сюда и выиграть 5:0? Да ладно. Жизнь сурова, и футбол суров».

Во втором тайме мы прибавили и атаковали в нужных местах. Команда не падала духом. Мы были стабильны, а четверка защитников очень хорошо двигается вместе, и в этом смысле мы сделали шаг вперёд. Игроки, вышедшие со скамейки запасных, сыграли отлично», — приводит слова Гвардиолы ВВС.

После этой победы в активе «Манчестер Сити» стало 52 очка. Подопечные Хосепа Гвардиолы возглавили турнирную таблицу АПЛ. «Эвертон» с 19 очками находится на 18-м месте в чемпионате.

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