«Ливерпуль» поборется с «Арсеналом» за полузащитника «Реал Сосьедада»

Сразу два английских топ-клуба нацелены на подписание центрального полузащитника «Реал Сосьедада» Мартина Субименди. Об этом сообщает Football Transfers в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «Ливерпуль» и «Арсенал» готовы побороться за подписание 25-летнего хавбека. Оба клуба могут выйти с предложением на руководство «Реал Сосьедада» уже в предстоящее летнее трансферное окно.

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Субименди является воспитанником «Реал Сосьедада». В нынешнем сезоне полузащитник провёл 33 матча во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с испанским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.