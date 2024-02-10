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Катар стал победителем домашнего Кубка Азии, забив три гола с пенальти в финале

Катар стал победителем домашнего Кубка Азии, забив три гола с пенальти в финале
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Завершился финальный матч Кубка Азии, в котором встречались сборные Иордании и Катара. Команды играли на стадионе «Лусаил Айконик» в городе Лусаил, Катар. Стартовый свисток прозвучал в 18:00 мск. Хозяева турнира одержали победу со счётом 2:1.

Кубок Азии . Финал
10 февраля 2024, суббота. 18:00 МСК
Иордания
Окончен
1 : 3
Катар
0:1 Афиф – 22'     1:1 Аль-Наймат – 67'     1:2 Афиф – 73'     1:3 Афиф – 90+5'    

На 22-й минуте нападающий сборной Катара Акрам Афиф реализовал пенальти и вывел свою команду вперёд. Иордания отыгралась на 67-й минуте благодаря голу форварда Язана Аль-Наймата. Однако спустя всего пять минут катарцы вновь получили право пробить 11-метровый удар, который уверенно реализовал Афиф. На 90+4-й минуте Акрам оформил хет-трик, также забив с пенальти.

Напомним, сборная Катара завоевала этот трофей на турнире 2019 года, который проходил в Объединённых Арабских Эмиратах. Наибольшее количество побед в Кубке Азии в своём активе имеет сборная Японии. Футболисты из этой страны четыре раза становились обладателями трофея.

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