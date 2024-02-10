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Алексей Миранчук попал в заявку «Аталанты» на матч 24-го тура Серии А с «Дженоа»

Алексей Миранчук попал в заявку «Аталанты» на матч 24-го тура Серии А с «Дженоа»
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Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук попал в заявку команды на матч 24-го тура итальянской Серии А с «Дженоа», который пройдёт 11 февраля.

Фото: Пресс-служба «Аталанты»

Напомним, Миранчук был признан лучшим игроком «Аталанты» в январе. В прошлом месяце россиянин сыграл шесть матчей во всех турнирах, где отметился двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами. При этом, по информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 7,5 млн.

Ранее Opta Sports сообщил, что Миранчук является лучшим созидателем Серии А в 2024 году. Миранчук отдал 21 передачу под удар в 2024 году. Его ближайшими преследователями по этому показателю являются Рафаэл Леау из «Милана» (15 передач) и Шарль Де Кетеларе, одноклубник Миранчука (14 передач).

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