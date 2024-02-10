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Третий гол «Байера» был забит в пустые ворота, так как Нойер пошёл на угловой

Третий гол «Байера» был забит в пустые ворота, так как Нойер пошёл на угловой
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Третий гол «Байера» на 90+5-й минуте был забит в пустые ворота, так как голкипер «Баварии» Мануэль Нойер пошёл на угловой удар у ворот леверкузенцев. Автором гола стал нидерландский футболист Жереми Фримпонг.

Германия - Бундеслига . 21-й тур
10 февраля 2024, суббота. 20:30 МСК
Байер
Леверкузен
Окончен
3 : 0
Бавария
Мюнхен
1:0 Станишич – 18'     2:0 Гримальдо – 50'     3:0 Фримпонг – 90+5'    

Напомним, первый гол в матче был забит на 18-й минуте. Защитник Йосип Станишич вывел «Байер» вперёд. Отметим, что хорват выступает за команду из Леверкузена на правах аренды из «Баварии». Второй мяч в ворота Мануэля Нойера на 49-й минуте отправил Алехандро Гримальдо, для которого этот гол стал восьмым в чемпионате.

После этой победы «Байер» упрочил своё лидерство в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. В активе подопечных Хаби Алонсо стало 55 очков. Мюнхенская «Бавария» с 50 очками находится на втором месте.

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