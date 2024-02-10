Третий гол «Байера» был забит в пустые ворота, так как Нойер пошёл на угловой

Третий гол «Байера» на 90+5-й минуте был забит в пустые ворота, так как голкипер «Баварии» Мануэль Нойер пошёл на угловой удар у ворот леверкузенцев. Автором гола стал нидерландский футболист Жереми Фримпонг.

Напомним, первый гол в матче был забит на 18-й минуте. Защитник Йосип Станишич вывел «Байер» вперёд. Отметим, что хорват выступает за команду из Леверкузена на правах аренды из «Баварии». Второй мяч в ворота Мануэля Нойера на 49-й минуте отправил Алехандро Гримальдо, для которого этот гол стал восьмым в чемпионате.

После этой победы «Байер» упрочил своё лидерство в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. В активе подопечных Хаби Алонсо стало 55 очков. Мюнхенская «Бавария» с 50 очками находится на втором месте.