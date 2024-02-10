Экс-игрок «Динамо» Сапета: Смолов сможет смотивировать и направить Тюкавина в нужное русло

Бывший полузащитник «Динамо» Александр Сапета поделился мыслями о нападающем бело-голубых Константине Тюкавине и роли Фёдора Смолова в развитии футболиста.

«Тюкавин – главный актив «Динамо»? Давайте не будем ещё раз хвалить Костю. Это и так уже сделали столько людей за последнее время. Уже были моменты, когда казалось, что все хвалебные слова пошли форварду во вред. Пусть доказывает всё на поле, забивает голы.

Смолов не даст зазнаться? Смолов – это старый волчара. Он сможет смотивировать и направить Тюкавина в нужное русло. Фёдор знает своё дело», — приводит слова Сапеты Metaratings.

21-летний Тюкавин является воспитанником «Динамо». За основную команду бело-голубых форвард выступает с января 2021 года. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги нападающий провёл 18 матчей, в которых забил восемь мячей и сделал четыре результативные передачи. Также на счету футболиста пять игр и один гол в Фонбет Кубке России.