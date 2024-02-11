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Тренер «Жироны»: с «Реалом» могут конкурировать только несколько клубов в мире

Тренер «Жироны»: с «Реалом» могут конкурировать только несколько клубов в мире
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Главный тренер «Жироны» Мичел Анхель высказался о матче 24-го тура чемпионата Испании, в котором его команда на выезде была бита мадридским «Реалом» — 0:4.

Испания - Примера . 24-й тур
10 февраля 2024, суббота. 20:30 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
4 : 0
Жирона
Жирона
1:0 Винисиус Жуниор – 6'     2:0 Беллингем – 35'     3:0 Беллингем – 54'     4:0 Родриго – 61'    

«Мы сыграли не на должном уровне, но ни в чём не могу упрекнуть свою команду. Подобные матчи помогают становиться лучше.

Мы проводим невероятный сезон. Но это не наша Ла Лига. Никогда не чувствовал, что мы можем победить в нынешнем сезоне. Мы всё ещё будто во сне.

С «Реалом» на таком уровне могут конкурировать только четыре или пять команд в мире. У этого клуба очень высокий уровень», — приводит слова Мичела Marca.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.
Турнирная таблица Примеры - 2023/2024

«Реал» занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги сезона-2023/2024 после победы над «Жироной». Команда набрала 61 очко за 24 матча. «Жирона», в свою очередь, находится на второй строчке, заработав 56 очков.

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