Тренер «Жироны»: с «Реалом» могут конкурировать только несколько клубов в мире

Главный тренер «Жироны» Мичел Анхель высказался о матче 24-го тура чемпионата Испании, в котором его команда на выезде была бита мадридским «Реалом» — 0:4.

«Мы сыграли не на должном уровне, но ни в чём не могу упрекнуть свою команду. Подобные матчи помогают становиться лучше.

Мы проводим невероятный сезон. Но это не наша Ла Лига. Никогда не чувствовал, что мы можем победить в нынешнем сезоне. Мы всё ещё будто во сне.

С «Реалом» на таком уровне могут конкурировать только четыре или пять команд в мире. У этого клуба очень высокий уровень», — приводит слова Мичела Marca.

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«Реал» занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги сезона-2023/2024 после победы над «Жироной». Команда набрала 61 очко за 24 матча. «Жирона», в свою очередь, находится на второй строчке, заработав 56 очков.