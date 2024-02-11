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Пиоли прокомментировал игру 15-летнего форварда «Милана» Камарде

Пиоли прокомментировал игру 15-летнего форварда «Милана» Камарде
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался о перспективах 15-летнего нападающего команды Франческо Камарды, который дебютировал в основной команде «россонери» в этом сезоне.

Италия - Серия А . 24-й тур
11 февраля 2024, воскресенье. 22:45 МСК
Милан
Милан
Не начался
Наполи
Неаполь
Кто победит в основное время?
П1
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П2

«Я не очень люблю сравнения, ведь у каждого игрока есть свои особенности. Ещё слишком рано сравнивать Камарду с другими. Он идёт по правильному пути, с правильным настроем и правильными жертвами. Он растёт. А мы заставляем его делать что-то ещё, когда он на поле. Он должен продолжать свою работу, у него определённо есть потенциал и качества, чтобы в будущем стать центральным нападающим «Милана», – приводит слова Пиоли Milan News.

На юниорском уровне Камарда забил 485 голов в 89 матчах. Форвард этим летом перебрался из юношеской команды в «Милан» до 19 лет и сыграл за итальянцев 25 матчей во всех турнирах, где отметился девятью голами и тремя результативными передачами.

В основной команде «россонери» юноша сыграл в двух матчах этого сезона, став самым молодым игроком, когда-либо появлявшимся на поле в Серии А (15 лет и 260 дней). Во взрослой команде результативными действиями нападающий пока не отметился.

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