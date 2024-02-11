Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Нигерия — Кот-д'Ивуар. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кураньи: не думаю, что Захарян поторопился с переездом в Испанию, — ему нужно время

Кураньи: не думаю, что Захарян поторопился с переездом в Испанию, — ему нужно время
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий московского «Динамо» Кевин Кураньи поделился мнением относительно перехода экс-игрока бело-голубых Арсена Захаряна в испанский «Реал Сосьедад» минувшим летом.

«Мне не удаётся смотреть каждый матч Захаряна в Испании, но я стараюсь следить за ним. Знаю, что у него уже начинает получаться.

Поначалу у Арсена всё шло неидеально. Новая страна, язык. Когда в жизни происходят такие перемены, человеку нужно время. Не думаю, что Захарян поторопился, перейдя в такой сложный чемпионат. Такое начало в новой стране — это абсолютно нормально», — сказал Кураньи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, в нынешнем сезоне Захарян принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

Материалы по теме
Экс-форвард «Динамо» Кураньи назвал самого жёсткого тренера в карьере
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android