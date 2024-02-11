Кураньи: не думаю, что Захарян поторопился с переездом в Испанию, — ему нужно время

Бывший нападающий московского «Динамо» Кевин Кураньи поделился мнением относительно перехода экс-игрока бело-голубых Арсена Захаряна в испанский «Реал Сосьедад» минувшим летом.

«Мне не удаётся смотреть каждый матч Захаряна в Испании, но я стараюсь следить за ним. Знаю, что у него уже начинает получаться.

Поначалу у Арсена всё шло неидеально. Новая страна, язык. Когда в жизни происходят такие перемены, человеку нужно время. Не думаю, что Захарян поторопился, перейдя в такой сложный чемпионат. Такое начало в новой стране — это абсолютно нормально», — сказал Кураньи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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Напомним, в нынешнем сезоне Захарян принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.