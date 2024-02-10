Экс-форвард «Динамо» Кураньи назвал самого жёсткого тренера в карьере

Бывший нападающий московского «Динамо» и сборной Германии Кевин Кураньи заявил о том, что немецкий специалист Феликс Магат является самым жёстким тренером, с которым ему доводилось работать.

«Самым жёстким тренером в моей карьере был Феликс Магат. У него было очень тяжело тренироваться. Магат был действительно особенным. Я умирал после каждой тренировки, он выжимал из нас все силы. После тренировок у Магата я думал только о сне», — приводит слова Кураньи «Матч ТВ».

Отметим, что под руководством Магата Кураньи выступал за немецкий «Штутгарт» с 2001 по 2004 год.

Напомним, Кевин Кураньи выступал за московское «Динамо» с 2010 по 2015 год. За российский клуб немецкий нападающий провёл 123 матча и забил 50 мячей.