Индзаги уволен с поста главного тренера «Салернитаны», занимающей 20-е место в Серии А

«Салернитана» объявила об увольнении Филиппо Индзаги с поста главного тренера итальянской команды.

«Футбольный клуб «Салернитана» сообщает, что освободила господина Филиппо Индзаги от должности главного тренера первой команды, выразив ему благодарность за проявленную им преданность работе. Желаем специалисту успехов в продолжении его карьеры», — сказано в заявлении на официальном сайте клуба.

После 24 туров итальянского чемпионата «Салернитана» набрала 13 очков и на текущий момент занимает 20-е место.

Напомним, 50-летний специалист был назначен на должность главного тренера «Салернитаны» в минувшем октябре. До этого Индзаги тренировал «Реджину», «Брешиа», «Беневенто», «Болонью», «Венецию» и «Милан».