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Экс-вратарь «Локомотива» Поляков: Гильерме не собирается завершать карьеру

Экс-вратарь «Локомотива» Поляков: Гильерме не собирается завершать карьеру
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Бывший вратарь «Локомотива» Алексей Поляков сообщил, что 38-летний голкипер железнодорожников Маринато Гильерме не намерен завершать профессиональную карьеру.

«Я разговаривал с Гильерме, он не собирается завершать карьеру. Я ему говорил: «Гиль, ни в коем случае не заканчивай. Я когда закончил, мучился потом полгода. Готов был пойти пятым вратарём куда-нибудь».

Он говорил, что у него есть какие-то цели, наверное, подпишет новый контракт», — сказал Поляков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, в нынешнем сезоне вратарь принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в двух из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 300 тыс.

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