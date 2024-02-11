Экс-вратарь «Локомотива» Поляков: Гильерме не собирается завершать карьеру

Бывший вратарь «Локомотива» Алексей Поляков сообщил, что 38-летний голкипер железнодорожников Маринато Гильерме не намерен завершать профессиональную карьеру.

«Я разговаривал с Гильерме, он не собирается завершать карьеру. Я ему говорил: «Гиль, ни в коем случае не заканчивай. Я когда закончил, мучился потом полгода. Готов был пойти пятым вратарём куда-нибудь».

Он говорил, что у него есть какие-то цели, наверное, подпишет новый контракт», — сказал Поляков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, в нынешнем сезоне вратарь принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в двух из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 300 тыс.