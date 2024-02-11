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«Зенит» пытался подписать полузащитника ПСВ Вермана — нидерландский агент

«Зенит» пытался подписать полузащитника ПСВ Вермана — нидерландский агент
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Полузащитник ПСВ Джоуи Верман получил предложение о переходе в петербургский «Зенит» в зимнее трансферное окно. Однако нидерландский игрок не стал всерьёз рассматривать вариант с трансфером в российский клуб. Об этом сообщил футбольный агент Натан ван Куперен.

«По правде, он даже не думал об этом всерьёз. Мы придерживаемся той же позиции, что и ПСВ. Не секрет, что Джоуи хочет перейти в другой клуб, но у него всё ещё есть стимул, чтобы выступать за ПСВ. Кроме того, близится чемпионат Европы, потому переход сейчас был бы неразумным шагом», — заявил агент в интервью Good Morning Eredivisie.

За ПСВ 25-летний Джоуи Верман играет с января 2022 года. В составе команды он уже выиграл два Кубка и два Суперкубка Нидерландов. В нынешнем сезоне у Вермана 27 матчей, пять голов и 12 результативных передач.

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