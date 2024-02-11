«Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед»: стартовые составы на матч 24-го тура АПЛ
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Сегодня, 11 февраля, пройдёт матч 24-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Астон Вилла» и «Манчестер Юнайтед». Команды будут играть на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме (Англия). Главным арбитром встречи будет Роберт Джонс. Матч начнётся в 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Англия - Премьер-лига . 24-й тур
11 февраля 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Астон Вилла»: Мартинес, Кэш, Карлос, Лангле, Морено, Макгинн, Камара, Луис, Рэмси, Уоткинс, Бэйли.
«Манчестер Юнайтед»: Онана, Дало, Магуайр, Варан, Шоу, Майну, Каземиро, Гарначо, Фернандеш, Рашфорд, Хойлунд.
На данный момент после 23 сыгранных матчей английской Премьер-лиги «Астон Вилла» располагается на пятом месте с 46 очками. «Манчестер Юнайтед» находится на шестой строчке с 38 очками.
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