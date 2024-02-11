«Кайрат» — «Ростов»: стартовые составы на матч Зимнего кубка РПЛ

Сегодня, 11 февраля, состоится матч Винлайн Зимнего кубка РПЛ, в котором встретятся казахстанский «Кайрат» и российский «Ростов». Игра пройдёт на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00. «Чемпионат» проведёт текстовую-онлайн трансляцию матча.

Стартовые составы:

«Кайрат»: Ульянов, Юлдошев, Широбоков, Арад, Гадрани, Мрынский, Сергеев, Садыбеков, Зариа, Жоау Пауло, Сантана.

«Ростов»: Медведев, Мелёхин, Аль-Аскалани, Кирш, Лангович, Тугарев, Уткин, Шанталий, Комаров, Зубенко, Голенков.

После двух туров Зимнего кубка РПЛ «Ростов» набрал шесть очков и на текущий момент занимает первое место в турнирной таблице данного соревнования. В свою очередь, на текущий момент «Кайрат» провёл одну игру на этом товарищеском турнире, в которой не заработал ни одного очка, в результате чего располагается на четвёртой строчке.

В последнем матче на Зимнем кубке РПЛ «Ростов» разгромил московский «Спартак» со счётом 3:0. В предыдущей встрече «Кайрат» проиграл «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ со счётом 0:2.