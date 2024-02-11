Бывший вратарь сборной Италии, «Ювентуса», «Пармы» и «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон рассказал, что купил аттестат в молодости.

«Я совершил много ошибок, особенно когда был молод. Меньше всего я горжусь тем, что купил аттестат. Сейчас я бы не стал этого делать, потому что есть в этом что-то некорректное, будто я срезал путь, а я никогда не был сторонником этого. Мне нравится думать, что моё несовершенство даёт другим представление о человечности и делает меня ближе к людям», — приводит слова Буффона La Repubblica.

Напомним, 2 августа 2023 года Буффон объявил о завершении карьеры футболиста. Джанлуиджи — воспитанник академии «Пармы». За этот клуб он играл с 1995 по 2001 год, после чего присоединился к «Ювентусу», где провёл 17 лет перед уходом в «ПСЖ».

После французского периода карьеры, продлившегося два года, Буффон сначала вернулся в «Ювентус», а уже оттуда в 2021 году перешёл обратно в «Парму».

В составе туринского «Ювентуса» вратарь 10 раз становился чемпионом Италии, пять раз выигрывал Кубок страны и шесть раз — Суперкубок. В 2006 году в составе сборной Италии Джанлуиджи Буффон победил на чемпионате мира.