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Игрок «Реала» Карвахаль сделал выбор между Роналду и Месси

Игрок «Реала» Карвахаль сделал выбор между Роналду и Месси
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Защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль сделал выбор между бывшим партнёром по команде Криштиану Роналду и нападающим «Интер Майами» Лионелем Месси.

«Месси или Роналду? Я ставлю их на один уровень. Я не предпочитаю одного другому. Они монстры во всех смыслах этого слова, и я не могу сделать выбор.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Думаю, что они очень разные… Месси — игрок, который способен отыграться, получить мяч и создать атаку, и он может участвовать в игре и творить… Криштиану — монстр в забивании голов, в штрафной и в завершении. Если бы они играли вместе, они были бы бомбой, и на это было бы интересно посмотреть», — приводит слова Карвахаля аккаунт Universal Madrid в соцсети Х (ранее Twitter).

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