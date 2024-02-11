«Штаб-квартиру VAR надо перенести в Африку». Моуринью похвалил систему VAR на КАН

Бывший главный тренер итальянской «Ромы» Жозе Моуринью похвалил систему VAR на Кубке африканских наций.

«Я смотрел Кубок Африки больше, чем европейский футбол. Он просто преподаёт нам урок, честно говоря. На Кубке Африки VAR используется именно так, как должен.

Повторы используют не для того, чтобы помочь командам, притягивающим деньги, или известным командам. Вот почему каждая из команд продемонстрировала свою лучшую игру: она знает, что с VAR не договаривались за кулисами, что он работает для всех.

Если рефери что-то упустил, он прислушивается к футболистам и проверяет. Если в Европе тренер или игрок упрашивает судью что-либо проверить, он получает красную карточку. Штаб-квартиру VAR нужно перенести в Африканскую конфедерацию футбола», — приводит слова Моуринью Sports brief.