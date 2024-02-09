Аленичев: обязательно попробую пригласить Жозе Моуринью в Москву

Бывший футболист «Порту» Дмитрий Аленичев рассказал об общении с известным португальским тренером Жозе Моуринью. Аленичев в бытность игроком пересекался с Моуринью в «Порту». Россиянин пообещал попробовать пригласить португальского специалиста на футбольные мероприятия в Москву.

«Буквально год назад я его поздравлял с 60-летним юбилеем. Понятно, что пока он был занят работой в «Роме», у меня не получалось с ним связываться. Помню, как он прилетел ко мне на мой прощальный матч, поскольку тогда только покинул «Челси» и был без работы. Одним звонком я его пригласил, и через два дня он уже прилетел. Великий тренер и великий человек. Сейчас он тоже без работы, обязательно попробую его пригласить весной или летом на какие-то мероприятия в Москве, если смогу в этом поучаствовать», – приводит слова Аленичева Metaratings.

Напомним, в январе Моуринью был уволен с поста главного тренера римской «Ромы», которую возглавлял с лета 2021 года.