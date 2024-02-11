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Воспитанники «Крыльев Советов» разбили чужой автомобиль в Самаре

Воспитанники «Крыльев Советов» разбили чужой автомобиль в Самаре
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Воспитанники академии «Крыльев Советов» разбили чужой автомобиль в Самаре, сообщает телеграм-канал Самара на максималках.

На видео видно, как молодые футболисты выбивают ногами окна машины. При этом вскоре стало известно, что этот автомобиль стоял бесхозным в течение многих месяцев. Затем воспитанники самарского клуба принесли свои извинения за этот инцидент, признав вину.

Напомним, по итогам прошедшей части сезона «Крылья Советов» занимают шестую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 29 очков в 18 сыгранных матчах. Лидером чемпионата является «Краснодар», у которого 38 очков. Ближайшие преследователи: санкт-петербургский «Зенит»с 36 очками и московское «Динамо» с 32 очками.

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