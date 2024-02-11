«Ницца» — «Монако»: Головин появится в стартовом составе на матч Лиги 1

Сегодня, 11 февраля, состоится матч 21-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «Ницца» и «Монако». Игра пройдёт на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце (Франция). Главным арбитром встречи является Эрик Ваттеллье. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:45 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы:

«Ницца»: Булка, Лотомба, Тодибо, Бонфин, Бар, Ндайишимийе, Сансон, Будауи, Луше, Лаборде, Гессан.

«Монако»: Кён, Керер, Салису, Марипан, Закария, Фофана, Головин, Камара, Якобс, Бен-Йеддер, Минамино.

Отметим, что за «Монако» выступает российский полузащитник Александр Головин, который появится в этом матче на поле с первых минут. На данный момент после 20 сыгранных матчей Лиги 1 «Ницца» располагается на втором месте с 39 очками. «Монако» находится на пятой строчке с 35 очками.