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Игрок «Баварии» Мюллер: борьба за титул ещё не окончена

Игрок «Баварии» Мюллер: борьба за титул ещё не окончена
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Футболист мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер заявил, что борьба за титул в немецкой Бундеслиге ещё не окончена.

«Вчерашняя игра была абсолютным кошмаром для нас. Поздравляем наших соперников из Леверкузена – они на невероятной победной серии. Борьба за титул ещё не окончена. Но сначала нам нужно привести наши дела в порядок. Следующий шанс и очень важный для нас матч состоится в следующую среду», — написал Мюллер в своей социальной сети.

Напомним, вчера в матче 21-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» разгромно проиграла «Байеру» со счётом 0:3. После этой победы «Байер» упрочил своё лидерство в немецкой Бундеслиге. В активе подопечных Хаби Алонсо стало 55 очков. Мюнхенская «Бавария» с 50 очками находится на втором месте.

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