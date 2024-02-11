Гарри Магуайр: важно вернуть «Манчестер Юнайтед» туда, где он должен быть

Защитник английского «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр заявил, что важно вернуть клуб туда, где он должен быть.

«Наши основные проблемы были связаны со стандартами, угловыми и навесами, нам нужно поработать над этим. Игра приносит удовольствие, когда ты побеждаешь.

В лиге мы находимся не там, где хотелось бы. Это тяжёлый сезон, поэтому мы знали, что нам нужно взять здесь три очка. Мы всё ещё не там, где хотим быть, мы должны прибавлять. Мы оказались в ситуации, когда можем бросить вызов и побороться за попадание в четвёрку лучших. Важно держаться вместе и вернуть наш клуб туда, где он должен быть», — приводит слова Магуайра BBC.

На данный момент после 24 сыгранных матчей английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» находится на шестой строчке с 41 очком.