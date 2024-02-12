Жозе Моуринью начал учить немецкий язык, чтобы возглавить «Баварию» — Bild

Бывший главный тренер «Ромы», мадридского «Реала», «Челси» и «Интера» Жозе Моуринью начал учить немецкий язык, чтобы возглавить мюнхенскую «Баварию», сообщает Bild.

Ранее сообщалось, что руководство «Баварии» недовольно нынешним главным тренером Томасом Тухелем и готово пересмотреть его будущее летом. На данный момент после 21 сыгранного матча Бундеслиги «Бавария» с 50 очками находится на втором месте.

Напомним, 16 января стало известно об увольнении Моуринью из «Ромы». Португалец возглавил римский клуб летом 2021 года. В сезоне-2021/2022 «Рома» выиграла Лигу конференций. В сезоне-2022/2023 «волки» дошли до финала Лиги Европы. Под руководством португальского специалиста «Рома» суммарно провела 96 матчей. В них римляне одержали 44 победы, 23 раза сыграли вничью и 29 встреч проиграли.