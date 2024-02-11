В «Баварии» недовольны Тухелем, его будущее будет пересмотрено летом — Фабрицио Романо

В мюнхенской «Баварии» недовольны главным тренером Томасом Тухелем, его будущее будет пересмотрено летом, сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, немецкий клуб пока не планирует менять тренера, но ведутся переговоры о новом специалисте, который может возглавить «Баварию» уже летом. Однако если ситуация в стане мюнхенцев не изменится, то Тухель может быть уволен во время сезона. Кроме того, в «Баварии» рассматривают Хаби Алонсо, которого всегда ценили некоторые люди из руководства баварцев.

Напомним, вчера в матче 21-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» разгромно проиграла «Байеру» со счётом 0:3. После этой победы «Байер» упрочил своё лидерство в немецкой Бундеслиге. В активе подопечных Хаби Алонсо стало 55 очков. Мюнхенская «Бавария» с 50 очками находится на втором месте.