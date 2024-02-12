Головин забил мяч за «Монако» в матче с «Ниццей»

Сегодня, 12 февраля, проходит матч 21-го тура французской Лиги 1, в котором встречаются «Ницца» и «Монако». Игра идёт на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце (Франция). Главным арбитром встречи является Эрик Ваттеллье. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:45 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 16-й минуте Мохамед Камара выполнил передачу на Дениса Закарию, который мощнейшим ударом вколотил мяч в дальнюю девятку. На 37-й минуте Гаэтан Лаборде сравнял счёт, реализовав пенальти. На 50-й минуте Такуми Минамино выиграл борьбу за мяч на правом фланге и навесил в штрафную, где Закария подстроился под мяч и головой вколотил его в угол ворот.

На 54-й минуте Данте Бонфин после просмотра VAR был удалён и оставил «Ниццу» в меньшинстве. На 74-й минуте Эванн Гессан вновь сравнял счёт. На 77-й минуте Исмаил Якобс ворвался слева в штрафную и резко пробил низом по центру — вратарь отбил, но почти перед собой, и Александр Головин успел на добивание, вколотив мяч в сетку.

На данный момент после 20 сыгранных матчей Лиги 1 «Ницца» располагается на втором месте с 39 очками. «Монако» находится на пятой строчке с 35 очками.